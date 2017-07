Brusselse politie verwacht morgen verkeershinder door betoging

KVDS

Een tiental organisaties komt morgennamiddag op straat in Brussel om zijn steun te betuigen aan de bevolking in het Marokkaanse Rifgebergte. De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene waarschuwt voor verkeershinder op de westelijke kleine ring en raadt automobilisten aan dat stuk van Brussel zo veel mogelijk te vermijden.

In het noorden van Marokko, vooral in de regio rond het Rifgebergte, is het nu al maanden onrustig. De protestbeweging al-Hirak al-Shaabi (Volksbeweging) komt er in opstand tegen wat ze de "corrupte Marokkaanse staat" noemt.



Dood

Aanleiding was de dood van een visverkoper vorig jaar. Hij werd verpletterd in een vuilniswagen toen hij de ordediensten wilde beletten om zijn voorraad zwaardvis te vernietigen. De volksbeweging eist bovendien dat de overheid meer aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de - volgens haar gemarginaliseerde- Rif.