Celstraffen voor daders van bomaanslagen in Zweedse asielcentra

7/07/17 - 19u33 Bron: Belga

De drie mannen die vorig jaar explosieven hadden verstopt in asielcentra in Göteborg, zijn vandaag door een Zweedse rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen van een half jaar tot 8,5 jaar. Bij de aanslagen raakte één iemand gewond: twee van de drie geplante springtuigen, kwamen nooit tot ontploffing.

De daders, drie mannen van 20, 23 en 50 jaar oud, hadden bommen achtergelaten in asielcentra in de stad Göteborg. Het drietal had banden met enkele neonazistische organisaties.



In januari hadden ze een bom verstopt in een asielcentrum. Bij de ontploffing raakte één iemand gewond. Het drietal deed hetzelfde in een vluchtelingkamp in Göteborg en in een boekenwinkel, maar die explosieven kwamen nooit tot ontploffing.