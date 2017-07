Eimear (34) kreeg kanker en was af en toe afwezig op het werk. Dat was niet naar de zin van haar baas en die maakte haar leven tot een hel

Koen Van De Sype

7/07/17 - 18u16 Bron: Daily Mail

Borstkanker: dat was de harde diagnose die persoonlijk assistente Eimear Coghlan (34) uit County Cork in Ierland kreeg in december 2014. Ze ging het gevecht met de ziekte aan, maar kreeg er onverwachts nog een tweede tegenstander bij: het Londense bedrijf waar ze werkte. Want dat toonde weinig begrip voor het feit dat ze af en toe buiten strijd was door heelkundige ingrepen, chemo en controles.

Het had haar nochtans een droomjob geleken toen ze begon bij beleggingsonderneming The Hideaways Club (UK) Limited in Kensington, die zich specialiseert in luxueus vastgoed. Ze ging er aan de slag als office manager en assistente van directielid Poonam Dhawan-Leach en het leek aanvankelijk goed te klikken tussen de dames. Tot Coghlan in december van het daaropvolgende jaar van haar dokter te horen kreeg dat ze borstkanker had.



Meelevend

Waar Leach en haar ander bazen eerst nog meelevend en bezorgd reageerden - er werd zelfs een aangepast werkregime opgesteld - veranderde hun houding helemaal in de daaropvolgende maanden. In februari 2015 contacteerde Leach de personeelsdienst omdat Coghlan "nog geen dag had gewerkt" in de gepasseerde drie maanden en ze de situatie "niet houdbaar" vond. Lees ook "Beste vriend" van Defoe verliest de strijd tegen kanker op amper zesjarige leeftijd

