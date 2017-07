Door: redactie

7/07/17 - 16u59 Bron: vtmnieuws.be

video

Voor het gesprek effectief van start ging, namen Trump en Poetin even de tijd voor een persmoment. Daarop spraken ze beiden kort. President Trump zei dat de gesprekken met Poetin goed verlopen. Daarnaast hoopt hij dat er heel wat positieve dingen zullen uitkomen voor de VS, Rusland en iedereen die betrokken is.