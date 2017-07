Eurozone maakt 8,5 miljard voor Griekenland vrij

Door: redactie

7/07/17 - 16u40 Bron: Belga

© ap.

De directieraad van het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) in Luxemburg heeft vandaag het licht op groen gezet voor de uitbetaling van een nieuwe enveloppe van 8,5 miljard euro voor Griekenland. Dat meldt het ESM in een mededeling.

Griekenland krijgt maandag van het ESM een eerste schijf van 7,7 miljard euro. Bijna zeven miljard daarvan is bestemd voor de betaling van schuldvorderingen die de Griekse staat in juli moet honoreren. Het restbedrag dient om achterstallige betalingen te voldoen. In september zou het ESM onder voorwaarden nog eens 0,8 miljard euro overmaken om de betalingsachterstand verder weg te werken.



Het geld maakt deel uit van het derde steunprogramma dat in de zomer van 2015 is goedgekeurd voor Griekenland. Het derde programma kan oplopen tot 86 miljard euro. Daarvan heeft het ESM intussen 39,4 miljard euro uitbetaald. In ruil moet de Griekse overheid zware besparingen doorvoeren en de Griekse economie drastisch hervormen.



Het ESM is opgericht na het losbarsten van de Griekse crisis in 2010. Met garanties van de eurolanden haalt de instelling tegen gunstige voorwaarden geld op de kapitaalmarkten op. Dat geld kan uitgeleend worden aan eurolanden in crisis. Sinds de start van de Griekse crisis heeft het Europese fonds intussen 181 miljard euro ter beschikking gesteld van de Grieken. Het fonds is dan ook met ruime voorsprong de grootste schuldeiser van Athene.