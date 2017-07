Formeel onderzoek opgestart naar uitstap van Macron naar Las Vegas in 2016

Bewerkt door: AJA

7/07/17 - 15u23 Bron: Belga en NOS

Emmanuel Macron © afp.

Franse aanklagers hebben een formeel onderzoek opgestart naar de organisatie van een uitstap in 2016 van Emmanuel Macron naar een technologiebeurs in het Amerikaanse Las Vegas. Macron, de huidige Franse president, was toen minister van Economie.

De anticorruptiepolitie bekijkt mogelijke aanklachten tegen onbekenden voor bevoorrechting en voor inkomsten uit bevoorrechting, aldus een bron bij het Franse parket.



Midden maart opende het parket van Parijs al een inleidend onderzoek naar vriendjespolitiek, medeplichtigheid aan en het verbergen van die vriendjespolitiek, na vermoedens van onregelmatigheden bij de organisatie van de ministeriële uitstap. Ze zou zonder aanbesteding zijn toevertrouwd aan het reclamebureau Havas door Business France, een groep die Franse zakenbelangen vertengenwoordigt.



Volgens het weekblad Le Canard Enchainé, dat de affaire een paar maanden aan het licht bracht, kostte de avond die georganiseerd werd tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, 381.759 euro, waarvan zeker 100.000 euro hotelkosten. Lees ook Huiszoekingen in kader van uitstap Macron naar Las Vegas in 2016