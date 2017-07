Russische oppositiepoliticus Navalny opnieuw vrij

KVE

7/07/17 - 15u12 Bron: Belga

© ap.

De Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny is opnieuw vrijgelaten. Hij zat 25 dagen in administratieve aanhouding omdat hij in juni een grootschalige manifestatie tegen corruptie had georganiseerd in de straten van Moskou, die door de autoriteiten was verboden.