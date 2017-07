Zeker tien Egyptische soldaten gedood in aanslagen in Sinaï

Bewerkt door: AJA

7/07/17 - 12u26 Bron: Belga en ANP

Egyptische soldaten in het noordoosten van de Sinaï, archieffoto © epa.

In een golf van geweld, waaronder aanslagen met bomvoertuigen, zijn tien Egyptische militairen, onder wie een kolonel, gedood door een bomaanslag op een controlepost van het leger in Noord-Sinaï. Dat meldt het leger. Enkele militairen raakten gewond.

Volgens ooggetuigen en een veiligheidsbron vielen er zeker tien doden.De aanvallen waren gericht op verschillende controleposten in het noorden van de Sinaï. Twee voertuigen werden door zelfmoordterroristen tot ontploffing gebracht op het moment dat ze langs de controlepost reden in een gebied tussen Rafah en Sheikh Zuweid.



Daarop volgende een vuurgevecht tussen militanten en veiligheidsdiensten, waarbij 10 soldaten gewond zijn geraakt. De gewonden zijn naar het militaire hospitaal in al-Arish gebracht. Geen enkele groep heeft de verantwoordelijk voor de aanslag opgeëist.



Egypte gaat gebukt onder een opstand onder aanvoering van Islamitische Staat in het noordoosten van de Sinaï. Al honderden militairen en politieagenten zijn sinds 2013 gedood. In dat jaar werd de islamistische, gekozen president Mohamed Mursi na massale protesten door militairen verdreven.