Twee waaghalzen in het scrotum geraakt bij stierenrennen Pamplona

7/07/17 - 12u27 Bron: Belga, Reuters, The Guardian

video Bij de eerste stierenrennen van de San Ferminfeesten in het Spaanse Pamplona zijn al meerdere lopers gewond geraakt. Dat maakte een woordvoerder van het Rode Kruis bekend. Twee Amerikanen zijn door de hoorn van een stier geraakt aan het bovenlichaam en het scrotum. Een 46-jarige Spanjaard is zwaargewond nadat hij door een stier in de lucht was geslingerd.