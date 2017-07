Hackers vallen Amerikaanse kerncentrales aan

Bewerkt door: AJA

7/07/17 - 10u55 Bron: ANP

Hackers zijn sinds mei bezig met het binnendringen in computernetwerken van exploitanten van kerncentrales en andere energiecentra en fabrieken in de Verenigde Staten en andere landen. Dat zegt The New York Times.

De Amerikaanse krant kon een rapport inkijken van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en de FBI. Daar wordt de op één na hoogste waarschuwing afgegeven. Eén van de bedrijven die door de hackers is aangevallen, is Wolf Creek Nuclear Operationg Corporation, dat een kerncentrale exploiteert nabij Burlington in Kansas.



De aanvallen richtten zich, volgens het rapport, op mensen met directe toegang tot systemen die bij een beschadiging een explosie, brand of lek van gevaarlijk materiaal kunnen veroorzaken. Het is nog onduidelijk waar de hackers vandaan komen. Een mogelijkheid is dat het om door overheden gesteunde hackers gaat. Lees ook Wereldwijde hackingoperatie aan de gang op overheden en bedrijven

"Hackers installeerden 'achterdeur' bij cyberaanval"

Een CV met een kwaadaardige code De hackers mailden CV's voor zeer gerichte jobs naar enkele senior industriële controle ingenieurs, die toegang hebben tot belangrijke industriële controlesystemen. Die CV's, geschreven in Microsoft Word, hadden een kwaadaardige code. Klikten de ontvangers op de documenten, dan konden de aanvallers de gegevens stelen. Zo vonden ze ook hun weg naar andere apparaten in het netwerk.