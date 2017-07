Flatgebouw nabij Napels ingestort: vrees voor zeven doden

Bewerkt door: mvdb

7/07/17 - 09u43 Bron: Sky

© epa.

Nabij de Italiaanse stad Napels is een flatgebouw van vier verdiepingen ingestort, meldt SkyNews Italia. Er is sprake van zeven vermisten, onder wie twee kinderen.

Er wordt gevreesd dat minstens zeven mensen nog onder het puin liggen. Het gaat om twee gezinnen. Het flatgebouw uit de jaren zestig is gelegen aan een spoorweg in Torre Annunziata, nabij de Zuid-Italiaanse stad Napels, en werd gerenoveerd. Toeval of niet, twee van de vier verdiepingen stortten in net op het moment dat een goederentrein voorbijreed. Er was volgens getuigen alleszins geen explosie te horen.



Een dertigtal brandweerlieden en tientallen vrijwilligers en verwanten van de vermisten doorzoeken het puin met de blote hand. Regelmatig stoppen ze om te horen of ze een teken van leven hebben. Ook zijn speurhonden ter plaatse gekomen. Uit veiligheidsoverwegingen is het verkeer op het spoor stilgelegd, want er zijn ook brokstukken terechtgekomen op de rails.