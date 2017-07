Bruid sterft in helikopter op weg naar altaar

Tom Tates

video De Braziliaanse autoriteiten hebben een schokkende video vrijgegeven van een helikoptercrash waarbij een bruid - die op weg was naar haar huwelijk in de stad São Paulo - op tragische wijze om het leven kwam. Haar toekomstige echtgenoot en 300 gasten stonden op dat moment nietsvermoedend bij het altaar op haar te wachten.

De bruid kort voordat ze in de helikopter stapte. © Screenshot YouTube.

Het ongeluk vond al op 5 december vorig jaar plaats, maar is nu volop in het nieuws door de huiveringwekkende beelden die met een dashboard- of handcamera in de helikopter werden gemaakt. Het filmpje begint gemoedelijk, maar al snel slaat de stemming helemaal om. Uiteindelijk - kort voordat de heli gaat neerstorten - beginnen de bruid en de andere inzittenden te schreeuwen. En daarna is het stil.



Bruid Rosemere do Nascimento Silva (32) wilde haar even oude man Udirley Damasceno op hun huwelijksdag verrassen door op spectaculaire wijze bij de kerk te verschijnen. Ze had een helikopter geregeld waarin zij, haar broer, een zes maanden zwangere fotografe en de piloot zaten. Hoewel er sprake was van dikke mist leek er in eerste instantie geen vuiltje aan de lucht.



Onheil

Maar boven een bosrijk gebied ging het op die onheilsdag goed mis. Volgens de politie en een Braziliaanse luchtvaartorganisatie die de crash het afgelopen halfjaar onderzocht, heeft piloot Peterson Pinheiro door slecht zich mogelijk een boomtop geraakt. Vervolgens zou hij verkeerde keuzes hebben gemaakt en slordig hebben gehandeld. Het ongeluk gebeurde in de allerlaatste fase van de vlucht die hooguit vijftien minuten zou duren. De helikopter stortte op circa anderhalve kilometer van de kerk neer, maar geen van de gasten hoorde de ontploffing.



Eén van de feestgangers belde, toen Rosemere na lang wachten niet arriveerde in de kerk, de politie omdat zij wist van de reis met de helikopter. Die was volgens de luchthaven wel opgestegen maar nooit geland. Uiteindelijk heeft de ceremoniemeester die de dienst zou leiden de bruidegom geïnformeerd. Hij en ook de andere gasten waren volledig in shock.

