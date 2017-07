Minstens 28 doden bij rellen in Mexicaanse gevangenis

kv

6/07/17 - 23u53 Bron: El País, Reuters

© Twitter @kuri56b.

Minstens 28 gedetineerden zijn vanmorgen omgekomen bij rellen in de staatsgevangenis Las Cruces in Acapulco, in de Mexicaanse staat Guerrero. Dat delen de autoriteiten mee. Drie anderen raakten gewond.

Corruptie

Zowel onafhankelijke als overheidsinstanties klagen al jaren de erbarmelijke toestanden in de Mexicaanse gevangenissen aan. Deze zijn overbevolkt, corrupt en overgeleverd aan zelfbestuur.



In haar jaarlijks rapport over de situatie in de gevangenissen dat in mei werd uitgebracht, waarschuwde de Nationale Mensenrechtencommissie (CNDH) opnieuw voor het gebrek aan autoriteit van het gevangenisbestuur, dat zelf verstrikt zit in corrupte systemen waarbij gedetineerden in feite de touwtjes in handen hebben. In haar rapport onthulde de CNDH dat in bijna de helft van de bezochte centra (71 van 154) gevangenen de plak zwaaien, waaronder ook in de gevangenis van Las Cruces.



Acapulco is de grootste stad van Guerrero, een van de meest gevaarlijke staten van Mexico. De staat is een belangrijk centrum voor de teelt van opiumpapavers, die gebruikt worden voor de productie van heroïne.