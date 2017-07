De Croo waant zich even rockster en spreekt 16.000 fans toe

Bieke Cornillie

6/07/17 - 23u27 Bron: Eigen berichtgeving

© James Arthur.

video

Niet alleen rellen in het Duitse Hamburg, ook Coldplay, Shakira, Ellie Goulding, Pharell Williams en... onze eigenste Alexander De Croo. De Open Vld-politicus waande zich even een rockster op het Global Citizen Festival en werd uitgenodigd om te speechen over vrouwenrechten, voor liefst 16.000 (uitzinnige) fans. "Elk meisje dat zwanger raakt voor haar elfde is gedoemd om arm te blijven voor de rest van haar leven", sprak hij de menigte toe. "Meer dan 200 miljoen vrouwen zijn vandaag in gevaar omdat ze geen toegang hebben tot anticonceptie. Als we dat kunnen oplossen, kunnen we het leven redden van 2,5 miljoen moeders en baby's." Het festival, dat al sinds 2012 bestaat, kiest telkens een strategische datum, nu aan de vooravond van de G20-top.