Rellen in Hamburg tijdens protestmars G20: zeker zes agenten gewond

Door: FT

6/07/17 - 20u33 Bron: Belga & ANP

© ap.

De oproerpolitie in Hamburg heeft vanavond charges uitgevoerd bij een anti-G20-protestmars. De politie zette voertuigen met waterkanonnen in omdat sommige actievoerders hun gezicht hadden bedekt. De organisatoren hebben de mars stilgelegd, maar de rust is nog niet weergekeerd.

De politie trad op tegen gewelddadige demonstranten die onder meer vuurwerkpijlen hadden gebruikt, en flessen en planken naar de ordediensten hadden gegooid. Die zette meerdere waterkanonnen en ook traangas in. De betogers staken ook verschillende voorwerpen, waaronder een auto, in brand en er sneuvelden enkele ruiten. Zo blijkt uit beelden op Twitter. De betoging vond plaats in de zijstraten van de linkse wijk St. Pauli.



Bij de confrontatie zijn zeker gewonden gevallen, maar een aantal is nog niet bekend. Persagentschap ANP maakt melding van zes lichtgewonde agenten. Ook enkele betogers zouden zijn afgevoerd. Er is zelfs sprake van zwaargewonden. Hulpverleners zijn op meerdere plekken in de stad aangevallen.



Ook de woordvoerder van de politie en een andere functionaris konden ternauwernood ontkomen. Enkele demonstranten vielen woordvoerder Timo Zill aan tijdens een interview. Samen met een andere functionaris zocht het duo een veilig onderkomen in een voertuig van de hulpdiensten, waarna belagers probeerden de deur open te breken. Beiden konden uiteindelijk vluchten in de wagen, meldde de politie.



De organisatoren hebben de betoging na de schermutselingen afgelast, maar dat wil niet zeggen dat alles opnieuw vreedzaam verloopt. De betogers weigeren naar huis te gaan.