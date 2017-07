Merkel krijgt van Trump nu wel hartelijke handdruk

Bewerkt door: sam

video De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in Duitsland, waar hij werd ontvangen door bondskanselier Angela Merkel.

De begroeting was hartelijk, een groot verschil met hun eerdere ontmoeting. Een van de blikvangers was toen een vreemd moment toen Trump Merkels vraag om de hand te schudden, negeerde. Bij Merkel ontlokte dat een schamper lachje, maar het Witte Huis reageerde dat de president de vraag niet gehoord had.