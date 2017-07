Kankerpatiëntje Tijn haalt miljoen euro op

Door: redactie

6/07/17 - 18u00 Bron: AD.nl, ANP

De zesjarige Tijn Kolsteren uit het Nederlandse Hapert heeft 1 miljoen euro opgehaald met zijn actie 'Lak door Tijn'. In december lakte Tijn ook al 1,5 miljoen euro bij elkaar tijdens Serious Request.

Dit keer werden er potje nagellak verkocht. Radiozender 3FM stond vandaag de hele dag in het teken van de crowdfundingactie van Tijn waarmee geld wordt opgehaald voor kinderen die vechten tegen hersenstamkanker. In de studio in Hilversum was een soort callcenter ingericht waar bekende Nederlanders de hele dag de telefoon opnamen voor mensen die geld willen doneren of een potje nagellak willen kopen.



Het geld gaat naar Stichting Semmy, die er een apparaat van wil kopen om tot nu toe ongeneeslijk zieke kinderen met hersenstamkanker te behandelen. Met deze 'robot' komen de medicijnen beter op de juiste plek.



Tijn is een van de kinderen in Nederland met hersenstamkanker, een zeldzame ziekte die jaarlijks in Nederland vijftien tot twintig kinderen treft. Hij wordt niet meer beter. Het jongetje meldde zich als een van de velen in december bij het Glazen Huis om geld op te halen met zijn nagellakactie en stal binnen de kortste keren ieders harten. Zijn actie alleen al leverde 2,5 miljoen euro op voor Serious Request.



Dit voorjaar kwamen Youp van 't Hek en Wendy van Dijk met een vervolg op Tijns actie. Ze verkopen potjes nagellak, in kleuren die Tijn heeft uitgekozen.