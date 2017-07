Noodtoestand in Frankrijk tot 1 november verlengd

Door: redactie

De Franse president Emmanuel Macron heeft aangekondigd dat de noodtoestand na 1 november opgeheven wordt. © reuters.

De noodtoestand die in Frankrijk in de strijd tegen terreur werd ingevoerd, blijft van kracht tot 1 november. Het parlement heeft de uitzonderlijke rechten die sinds bijna twintig maanden gelden, opnieuw verlengd met een ruime meerderheid.

President Emmanuel Macron heeft aangekondigd dat de noodtoestand daarna opgeheven wordt. Wel wil de regering eerst een nieuwe veiligheidswet doorvoeren.



De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, rechtvaardigde de beslissing met de bedreigende toestand die voortduurt. Sinds begin dit jaar verijdelden de autoriteiten zeven aanslagen, zei hij voor de parlementsleden. "We spreken van levens die gered werden."



Het is al de zesde verlenging van de noodtoestand, die na de aanslagen van november 2015 in Parijs afgekondigd werd. De autoriteiten hebben onder de noodtoestand de mogelijkheid preventieve huiszoekingen bij verdachten te doen. Ongeveer 4.400 keer maakten ze daarvan al gebruik, maar de jongste tijd duidelijk minder dan in het begin. De minister van Binnenlandse Zaken kan bovendien verdachten onder huisarrest plaatsen. Vandaag vallen 62 mensen onder die maatregel.



Frankrijk was de voorbije jaren het doelwit van een reeks islamistische aanslagen die bijna 240 mensen het leven kostten.



In de Assemblée nationale stemden 137 volksvertegenwoordigers voor de verlenging van de noodtoestand, dertien tegen. De Senaat keurde de verlenging dinsdag al goed.