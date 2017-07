Doodverklaarde baby begint te bewegen tijdens uitvaartritueel

Tom Tates

Een door artsen doodverklaard babymeisje is tijdens haar uitvaart in de Indiase stad Warangal weer gaan bewegen. De een maand te vroeg geboren zuigeling had volgens het ziekenhuis waar ze ter wereld kwam geen meetbare hartslag meer. De ouders van het kindje hebben het medisch personeel aangeklaagd voor de allerergste vorm van nalatigheid.

Volgens Indiase en Britse media waren de vader en moeder van de premature baby volledig in shock toen ze het kindje tijdens het voorbereiden van de begrafenis plotseling zagen bewegen. Ze namen hun meisje onder de arm en reden vervolgens naar het ziekenhuis om de doktoren te confronteren met hun megamisser. Daar liep de discussie vervolgens zo hoog op dat de politie er aan te pas moest komen om de zaak te sussen.



De baby van het echtpaar Swapna en Mekala Srinivas zag zaterdag het levenslicht in een privékliniek in Warangal (Zuid-India). Omdat ze daar geen ervaring hebben met te vroeg geboren baby's, werden de ouders met hun kindje doorverwezen naar het Mahatma Gandhi Memorial: een van de grootste overheidsziekenhuizen in de regio. In eerste instantie leek het goed te gaan met het in een couveuse liggende meisje, maar zondagmorgen stopte haar hart met kloppen.



Cardiogram

Later op de dag besloot het stel, buiten het ziekenhuis, te beginnen met in India gebruikelijke uitvaartrituelen. Op dat moment begon het meisje volgens de ouders weer een beetje te bewegen. Weer terug in het Mahatma Gandhi Memorial wees een aantal testen, zoals een elektrocardiogram, uit dat de baby wel degelijk eerder op de dag was overleden. De bewegingen of stuiptrekkingen die het kindje had gemaakt kunnen, zo verzekerden de artsen, voorkomen bij rigor mortis (het verstijven van een lichaam na overlijden, red.) en na het gebruik van bepaalde medicatie.



Na die diagnose hebben de ontredderde ouders hun aanklacht tegen het ziekenhuis ingetrokken en hun excuses aangeboden voor het misverstand. De Mahatma Gandhi Memorial-staf toonde begrip voor hun aanvankelijke boosheid en heeft het stel andermaal gecondoleerd met het grote verlies. Swapna en Mekala Srinivas hebben inmiddels definitief afscheid genomen van hun meisje.