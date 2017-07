Blauwbaard in het echt: voor dood tweede vrouw 30 jaar geleden ging hij vrijuit, maar moord op zesde echtgenote doet hem nu das om

Koen Van De Sype

Becky Gault, Sharon Clausse en moordenaar Thomas Randolph. © rv, Twitter.

Een Amerikaanse man die 30 jaar geleden vrijuit ging voor de dood van zijn tweede echtgenote, is opnieuw voor de rechter moeten verschijnen. Deze keer stond Thomas Randolph (62) uit Las Vegas terecht voor de - heel gelijkaardige - dood van zijn zesde vrouw. En nu had hij minder geluk.

Randolph moest zich een eerste keer voor moord verantwoorden eind jaren 80, nadat zijn vrouw Becky Gault dood gevonden was in het huis van het koppel in Clearfield, Utah. Ze had een kogel in het hoofd. Haar echtgenoot streek daarna een verzekeringspremie van 250.000 dollar op.



Zelfmoord

Voor de rechter beweerde Randolph dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd en dat het niet de eerste keer was dat ze geprobeerd had dat te doen. De openbare aanklager voerde echter aan dat hij samen met een vriend - kroongetuige Eric Tarantino - het moordplan had beraamd. Tarantino verklaarde dat Randolph hem gevraagd had om Gault uit de weg te ruimen, maar hij had geweigerd. Lees ook "Pedo, ik ga je vermoorden": politie onder vuur na gruwelmoord op gehandicapte vluchteling

Hoewel ook een vroegere kameraad van Randolph verklaarde dat de man na de dood van Gault voortdurend het liedje 'Foolish Behaviour' van Rod Stewart liep te zingen - met teksten als 'ze zullen denken dat het zelfmoord is, ze zullen niet weten wie het gedaan heeft, ik ga mijn vrouw vermoorden, ik ga haar echt van het leven beroven' - en Randoph toegaf dat hij een getuige had proberen te manipuleren, werd hij toch vrijgesproken. (lees hieronder verder) Michael Quine on Twitter Thomas Randolph, the man convicted of ordering his wife killed and killing the hit man, sentenced to death. #RJnow

Maar tien jaar geleden ging het opnieuw fout. Randolph werd in januari 2009 opgepakt voor de moord op zijn zesde vrouw, Sharon Clausse, en de man die haar gedood zou hebben, Michael Miller. Die feiten gebeurden in mei 2008. Randolph vertelde dat hij zijn vrouw had gevonden in hun huis in Las Vegas, doodgeschoten. Toen hij plots een man in een skipak zag, vuurde hij vijf schoten op hem af. Die man bleek later Michael Miller te zijn, aan wie hij zelf de opdracht had gegeven zijn vrouw te doden.



Levensverzekering

De speurders waren echter op hun hoede met de eerdere moordzaak in het achterhoofd. Causse had een levensverzekering van 360.000 euro afgesloten en Randolph bleek Miller te kennen. Het duurde nog acht jaar voor er een rechtszaak van kwam, omdat Randolph zich een meester toonde in het vertragen van het dossier en verscheidene keren zijn advocaat ontsloeg. Maar gisteren kreeg hij dan toch zijn vonnis te horen. En dat was het ergste wat hij kon krijgen: de doodstraf. Hij kreeg die twee keer van de jury - die bestond uit acht vrouwen en vier mannen -voor elk van zijn twee slachtoffers. (lees hieronder verder) Las Vegas RJ on Twitter A Las Vegas jury sentenced 62yo Thomas Randolph to death for ordering his 6th wife dead & then killing the hit man → https://t.co/rn4SvKTHBm https://t.co/ZPj3M0Ak5W