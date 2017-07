485 euro voor taxiritje van 15 km: chauffeur gijzelt klanten

Bewerkt door: mvdb

Amsterdam Een taxichauffeur in Amsterdam die vorig jaar vier Chinese zakenmensen gijzelde en hen probeerde op te lichten, moet de cel in.

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde de 22-jarige Emre T. vandaag tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk.



T. had de Chinezen op 14 september van luchthaven Schiphol opgehaald, waarna hij 485 euro vroeg voor het ritje naar hun hotel in Amsterdam-West, een afstand van zo'n vijftien kilometer. De klanten weigerden dat te betalen waarop de chauffeur doorreed en zijn klanten niet liet uitstappen. Ook dreigde hij met geweld.



Uiteindelijk stopte de taxichauffeur pas nadat een van de zakenlieden twee ruiten van de auto kapot had geslagen. De Chinezen hadden hem toen al 100 euro betaald. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste onlangs een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.



40 euro (per persoon)

De zaak zorgde vorig jaar voor veel ophef in Nederland. Oplichtende taxironselaars schrokken er niet voor terug om hesjes te dragen met de tekst 'official taxi'. Nietsvermoedende reizigers werden door hen langs de officiële taxistandplaats van de luchthaven naar de publieksparkeerplaats geleid, waar andere taxi's stonden. De ronselaars vertelden de toeristen meestal dat de ritprijs naar de binnenstad van Amsterdam 40 euro zou zijn. Eenmaal in de stad kregen de passagiers te horen dat het bedrag 'per persoon' bedoeld was, en de koffers ook nog apart afgerekend dienden te worden.