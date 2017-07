"Great Barrier Reef is voorlopig niet meer bedreigd"

Bewerkt door: AJA

6/07/17 - 13u39 Bron: BBC News, deredactie.be

Het Australische Great Barrier Reef © afp.

Australië Het Australische Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, staat voorlopig niet op de Unesco-lijst met bedreigd erfgoed. Dat werd beslist tijdens een vergadering in Polen. Het comité van de werelderfgoedorganisatie is wel bezorgd over de toestand van het koraalrif.

Het Great Barrier Reef kan gezien worden als één van de meest populaire toeristische trekpleisters van Australië. Het koraalrif heeft een economische waarde van 56 miljard Australische dollar (37 miljard euro) en zorgt voor zeker 64.000 jobs.



Al jaren kent het gebied, met een totale oppervlakte van 334.400 vierkante kilometer, ernstige problemen. Het Great Barrier Reef is één van de meest biodiverse ecosystemen op de wereld. Door de klimaatverandering, de vervuiling en in mindere mate de vistvangst zijn er verschillende koralen enorm verbleekt, enkelen zijn zelfs al afgestorven.



Toch staat het koraalrif nu dus niet meer op de lijst met bedreigd erfgoed. "Dit is een overwinning voor Australië", vertelde de Australische minister van Leefmilieu Josh Frydenberg aan Australian Broadcast Corp. "We nemen alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat dit grote wereldwonder levensvatbaar en gezond blijft voor toekomstige generaties." Lees ook "Great Barrier Reef is 37 miljard euro waard"

