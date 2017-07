"Pedo, ik ga je vermoorden": politie onder vuur na gruwelmoord op gehandicapte vluchteling

Bewerkt door: mvdb

6/07/17 - 12u04 Bron: ANP

De Iraanse gehandicapte vluchteling Bijan Ebrahimi werd in 2013 op gruwelijke wijze vermoord. © twitter.

Bristol (Engeland) De Britse politie is door het stof gegaan na de moord op een gehandicapte Iraanse vluchteling die ten onrechte was aangezien voor een pedofiel. De man klopte volgens de BBC jarenlang tevergeefs aan bij de politie, onder meer omdat hij met de dood werd bedreigd. Een buurman sloeg hem in de Engelse stad Bristol later dood en stak het lichaam in brand.

De onafhankelijke klachtencommissie van de politie (IPCC) publiceerde woensdag een vernietigend rapport over de zaak. Slachtoffer Bijan Ebrahimi deed tientallen keren zijn beklag over zijn agressieve buren, maar werd niet geloofd.



Lastpak

"Hij werd gezien als een leugenaar, een lastpak en een aandachtszoeker'', concludeerde de commissie. De politie sloeg Ebrahimi enkele dagen voor zijn dood zelfs in de boeien. Hij zou foto's hebben genomen van kinderen. Onderzoek leverde niets op, waarna de Iraniër weer kon vertrekken. Een buurman nam daar geen genoegen mee en nam het recht in eigen hand. Tijdens de fatale aanval in 2013 zou hij herhaaldelijk op het hoofd van de destijds 44-jarige Ebrahimi hebben gestampt. De dader kreeg later levenslang.



Het politiekorps van Avon & Somerset erkende grote fouten te hebben gemaakt. "We hebben hem in de steek gelaten terwijl hij ons nodig had", concludeerde de politiechef. Volgens de zus van Ebrahimi verloor haar broer nooit het vertrouwen in de autoriteiten. "Hij gaf nooit op en dacht dat hij in een land was waar de politie mensen moest beschermen."



Boze meute

Meerdere politiemensen zijn al bestraft voor hun lakse optreden. De rechter veroordeelde twee agenten vorig jaar tot celstraffen van tien en vier maanden vanwege hun wangedrag. Zo negeerde de politie een telefonische noodkreet van de Iraniër, die had gezegd dat zijn leven in gevaar was. Hij belde omdat een boze meute zich buiten zijn woning had verzameld en de latere moordenaar schreeuwde: "Pedo, ik ga je vermoorden.''