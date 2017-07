China en Rusland zijn geen voorstander van militaire oplossing in Noord-Koreaanse crisis

Bewerkt door: ib

6/07/17 - 01u30 Bron: Belga

De Chinese VN-ambassadeur Liu Jieyi tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. © reuters.

Rusland en China zijn geen voorstander van een militaire reactie in de Noord-Koreaanse crisis. Ook nieuwe sancties tegen het Aziatische land zien Peking en Moskou niet zitten.

Pyongyang liet dinsdag weten dat het met succes een eerste intercontinentale raket heeft getest. De Verenigde Staten gaan bij de Verenigde Naties een voorstel voor een resolutie indienen om strengere sancties te vragen tegen Noord-Korea.



China tegen escalatie

China liet gisteren weten dat het gekant is tegen een escalatie van het conflict en wil geen militaire oplossing op het Koreaanse schiereiland. "Een militaire tussenkomst is geen optie", aldus de Chinese ambassadrice bij de VN, Liu Jieyi.



Strengere sancties

Eerder hadden ook al Zuid-Korea en Frankrijk gevraagd om strengere sancties tegen het land. Maar ook Rusland is daar geen voorstander van. "Iedereen moet toegeven dat sancties het probleem niet oplossen", aldus Moskou.