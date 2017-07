Minstens 14 doden na nieuwe escalatie bendegeweld in Mexico

kv

Bij een schietpartij tussen twee gewapende bendes in Mexico zijn vandaag zeker veertien doden gevallen. Eerder spraken lokale autoriteiten over 26 doden. Politiemensen hadden twaalf gewonden voor overleden beschouwd en meegeteld.

Volgens de lokale autoriteiten kregen de groepen het met elkaar aan de stok in de staat Chihuahua, die in het oorden van Mexico grenst aan de VS.

Het wapengeweld was in afgelegen gebied bij de plaats Las Varas.



Bij confrontaties tussen rivaliserende drugsbendes vallen vaker veel doden in de staat Chihuahua. In heel Mexico vielen alleen in mei 2186 doden door geweld, vooral door onderlinge gevechten tussen bendes.