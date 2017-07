Agente vermoord in politiewagen in New York

Bewerkt door: lvh

5/07/17 - 16u30 Bron: Belga

© Reuters.

video Een agente van de New Yorkse politie is in koelen bloede gedood door een onbekende toen ze in een dienstwagen zat naast een collega. De moordenaar werd achtervolgd door de politie en neergeschoten tijdens een vuurgevecht in de Bronx.