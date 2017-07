Door: redactie

5/07/17 - 15u02

Het is nog een kwestie van dagen - hooguit een paar weken - voor Mosul valt, maar terreurgroep Islamitische Staat (IS) geeft zich niet gewonnen. Strijders houden in de paar straten die ze nog hebben mensen gevangen, onder wie een man die jaren in Antwerpen heeft gewoond. Hij zegt dat hij naar Mosul ging om zijn kinderen te redden, maar er nooit meer weggeraakte.