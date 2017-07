Thaise tv toont vermoedelijk laatste beelden waarop Belgische rugzaktoeriste (30) levend te zien is

KVDS

Thaise media hebben de vermoedelijk laatste beelden getoond waarop de Belgische Élise Dallemagne (30) levend te zien is. De rugzaktoeriste uit Etterbeek werd op 27 april dood gevonden op een Thais eiland, maar het is nog altijd niet duidelijk onder welke omstandigheden ze precies stierf. De plaatselijke politie drijft haar inspanningen op om het mysterie te ontrafelen.

De beelden dateren van vrijdag 21 april om 8 uur 's morgens. Ze tonen de jonge vrouw terwijl ze boodschappen doet in een winkeltje. Ze koopt water, rijst en twee tickets: eentje voor de ferry van Chumphon op 24 april om 14.30 uur en eentje voor een busrit van Chumphon naar Bangkok. Maar die zal ze nooit nemen. Want zes dagen later wordt ze dood gevonden op het eiland Koh Tao. (lees hieronder verder) Lees ook Belgische die verhangen werd teruggevonden op Thais eiland zou al eerder zelfmoordpoging hebben ondernomen

Daar verbleef ze sinds 19 april in een bungalow van Triple B. Ze had zich aangemeld onder een valse naam en kreeg een budgetbungalow. Twee dagen later brak brand uit in het huisje en vluchtte de vrouw de jungle in. Op 27 april werd ze dood gevonden in een bosje, vlakbij een grote rots. Volgens het proces-verbaal zou ze een grijs T-shirt hebben gedragen en een purperen sarong. Naast haar lag een tas met persoonlijke spullen en haar Belgische paspoort. (lees hieronder verder) © Facebook.

Hoe ze precies aan haar einde kwam blijft voorlopig een mysterie. De Thaise autoriteiten schuiven zelf de piste van zelfdoding naar voren - ze zou volgens de krant Bangkok Post op 4 april al eens voor een aankomende trein hebben proberen te springen - maar haar moeder Michèle Van Egten gelooft daar niets van. Zij verklaarde eerder al dat ze haar dochter enkele dagen voor haar dood nog sprak via Skype en dat ze gelukkig leek en een trip naar België plande, nadat ze ruim twee jaar door Azië en Nieuw-Zeeland had getrokken. (lees hieronder verder) © Facebook.