Shell haalt kartonnen bord van vrouw weg omdat mannen haar betasten

Maleisië Oliemaatschappij Shell heeft besloten om een levensgroot kartonnen reclamebord te verwijderen bij ruim 200 tankstations in Maleisië. Op het kartonnen bord staat een vrouwelijke pompbediende die haar duim opsteekt.

Op sociale media doken de afgelopen week foto's op van mannen die zich niet wisten te gedragen in het bijzijn van de kartonnen mevrouw, en haar op verschillende plekken betastten. Mannen grepen de reclamezuil onder meer bij de borsten en bij het kruis, of gingen zoenend met haar op de foto.



Volgens het oliebedrijf gaan de foto's en de manier waarop mannen met het reclamebord omgaan in tegen de waarden van het bedrijf, en strookt het niet met de Maleisische cultuur. De handelingen zijn volgens hen 'respectloos'. Shell heeft opgeroepen geen foto's meer te delen van het bord.



De vrouw op de foto, de 25-jarige Nor Shafila Khairusalleh werkt daadwerkelijk bij Shell. Ze is erg geschrokken van de foto's die van haar rondgaan op sociale media. Daarbij is ze vooral teleurgesteld dat mannen zich niet weten te gedragen in het bijzijn van een kartonnen afbeelding van een vrouw. Haar man schrok van de afbeeldingen, maar begreep dat zijn vrouw geen schuld had aan het schaamteloze gedrag van de pompbezoekers.



Een van de mannen die op de foto werd gezet, heeft zijn excuses aangeboden aan Nor Shafila. "Ik ben over de schreef gegaan, het was een grapje. Als ik in haar schoenen had gestaan, dan had ik me ook zo gevoeld."