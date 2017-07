Explosie op strand in Tripoli: 5 doden en 25 gewonden

Bewerkt door: ib

Libische hulpverleners halen een lichaam van een illegale migrant die aan een kust in Tripoli aanspoelde, uit het water. © afp.

Bij een raketaanval op een strand in de Libische hoofdstad Tripoli zijn vijf doden, onder wie een kind, en 25 gewonden gevallen. Dat meldt het Libische ministerie van Gezondheid.

Op het strand nabij de luchthaven van Mitiga, vlakbij Tripoli, sloeg dinsdag een raket in. De hulpdiensten telden al 5 doden en 25 gewonden.



Tijdens zware gevechten tussen rivaliserende milities in de Libische hoofdstad Tripoli zijn de voorbije weken tientallen mensen, onder wie ook burgers, om het leven gekomen. Ongeveer duizend mensen raakten gewond.



Sinds de val van de toenmalige leider Muammar Kaddhafi in 2011 heerst in het Noord-Afrikaanse land chaos en een burgeroorlog. De regering van nationale eenheid werd gevormd onder bemiddeling van de VN, maar haar invloed reikt nauwelijks verder dan Tripoli.