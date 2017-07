Bevelhebber Iraanse Revolutionaire Garde: "Saoedi-Arabië is terroristische staat"

Bewerkt door: ib

5/07/17 - 01u00 Bron: Belga

De leider van de Revolutionaire Garde, Mohammad Ali Jafari, helemaal links op de foto. © ap.

Saoedi-Arabië is een terroristische staat. Dat heeft Mohammad Ali Jafari, de bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, gisterenavond gezegd. De 59-jarige generaal verklaarde ook dat hij zijn mandaat voor drie jaar verlengt.

De invloedrijke Ali Jafari staat al tien jaar aan het hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde. Zijn mandaat loopt binnen drie maanden af, maar hij kondigde dinsdag aan het Iraanse persbureau Tasnim dat hij nog tot 2020 aanblijft.



Terroristische staat

Volgens de Iraanse generaal gedraagt Saoedi-Arabië zich steeds meer als "een terroristische staat". "In onze regio kunnen alleen machtige landen veilig genoeg zijn."



De Iraanse Revolutionaire Garde, opgericht in 1979 door ayatollah Khomeiny, heeft als missie om het Iraanse regime te beschermen tegen buitenlandse en binnenlandse vijanden en leidt de Iraanse operaties in Syrië en Irak.