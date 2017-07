"Canadese ex-Guantanamo-gevangene krijgt schadevergoeding van 10 miljoen dollar"

kv

CANADA De Canadese regering is van plan om aan Omar Khadr, een voormalige gevangene uit Guantanamo Bay, een schadevergoeding te betalen van omgerekend 6,8 miljoen euro. De man krijgt daarnaast ook officiële excuses van de federale overheid, zo vertellen twee bronnen dinsdag. De oppositie is woedend om de "riante beloning voor een veroordeelde terrorist".

Het hooggerechtshof oordeelde in 2010 dat Canada schuldig was aan het schenden van de rechten van de destijds minderjarige verdachte, omdat medewerkers van de Canadese inlichtingendiensten bewijzen zouden hebben verkregen via "benauwende omstandigheden", zoals een gedwongen slaaptekort, tijdens de ondervraging van Khadr in 2003. De man heeft ondertussen zijn bekentenis weer ingetrokken.



In 2012 werd Khadr overgebracht naar Canada om de rest van zijn straf uit te zitten. In mei 2015 werd hij vervroegd vrijgelaten, nadat hij in beroep ging omdat hij zijn bekentenis onder druk zou hebben afgelegd.

Frisse start Na zijn vrijlating in 2015 bood Khadr zijn verontschuldigingen aan aan de families van de slachtoffers. Hij zei dat hij de gewelddadige jihad veroordeelde en een nieuwe start wilde nemen, zijn diploma behalen en aan de slag gaan in de gezondheidszorg.



Nu lijkt er een einde gekomen te zijn aan een jarenlange gerechtelijke procedure waarbij Khadr 20 miljoen dollar eiste. Volgens ingewijden zou hij tien miljoen dollar (6,8 miljoen euro) krijgen.

Osama bin Laden Volgens Khadrs advocaten werd de jongen door zijn vader Ahmed Said Khadr meegesleurd in de oorlog in Afghanistan. Als kind verbleef Omar Khadr met zijn familie korte tijd bij Osama bin Landen. Khadrs vader, die in Egypte werd geboren, kwam om in 2003 toen een Pakistaanse militaire helikopter een woning onder vuur nam waar hij verbleef met al-Qaida-leden.

'Kindsoldaat' "Een verontschuldiging spreekt Canada niet vrij van vele jaren van inactiviteit, maar het biedt het land wel de kans om eindelijk weer het voortouw te nemen op vlak van kinderrechten." Roméo Dallaire, ex-luitenant-generaal Mensenrechtenorganisaties zijn blij met het nieuws. "Vijftien jaar lang was Omar Khadrs zaak een pijnlijke herinnering aan de verschillende manieren waarop een te vergaande en niet-gecontroleerde benadering van nationale veiligheid universele mensenrechten gewoon met de voeten treedt," zegt Alex Neve, algemeen secretaris van Amnesty International Canada.



Volgens Neve werden Khadrs rechten geschonden en genegeerd in Afghanistan, in Guantanamo Bay en in Canadese gevangenissen. Bovendien weigerden Amerikaanse autoriteiten en cipiers hem te erkennen als kindsoldaat.



Roméo Dallaire, een voormalige Canadese luitenant-generaal en oprichter van het Child Soldiers Initiative, noemt de verontschuldiging en compensatie een eerste stap. "Een verontschuldiging spreekt Canada niet vrij van vele jaren van inactiviteit, maar het biedt het [land] wel de kans om eindelijk weer het voortouw te nemen op vlak van kinderrechten," zei hij in een verklaring.