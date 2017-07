Primeur: Officieel document vermeldt geslacht van Canadese baby niet - "Kind mag later zelf kiezen"

kv

4/07/17

Een baby heeft een van de sociale zekerheidsinstelling van de Canadese provincie British Columbia een identiteitsbewijs gekregen waarop bij geslacht niet M (mannelijk) of F (vrouwelijk) staat, maar wel U, wat staat voor 'unknown', of 'onbekend'. De ouder van de baby wil immers dat het kind later zelf kan kiezen welk geslacht het heeft. Volgens campagnevoerder gaat het mogelijk om "een primeur".

Transseksuele ouder Kori Doty, de ouder van het kind, is zelf transseksueel en wil niet dat de baby al een geslacht toegekend krijgt. Doty gebruikt voor haar kind en voor zichzelf ook geen persoonlijke voornaamwoorden als hij/ zij. "Het is aan Searyl om te beslissen om te beslissen hoe hij/ zij zich identificeert wanneer hij/zij oud genoeg is om de eigen genderidentiteit te ontwikkelen," aldus Doty in een verklaring. "Ik ga die keuze niet verhinderen op basis van een arbitraire toekenning van een geslacht bij de geboorte op basis van een inspectie van de genitaliën."



Doty spreekt uit eigen ervaring. "Toen ik geboren werd, keken artsen naar mijn genitaliën en maakten ze veronderstellingen over wie ik zou zijn en die toekenningen achtervolgden mij en mijn identificatie mijn hele leven," vertelde Doty aan CBC. "Die assumpties waren niet correct en uiteindelijk moest ik me daardoor heel erg aanpassen."

Geboorteakte Doty wil ook dat het geslacht van de baby achterwege wordt gelaten op de geboorteakte, maar die slag heeft de ouder voorlopig nog niet thuisgehaald. De moeder kreeg wel een identiteitsbewijs van de socialezekerheidsinstelling toegestuurd waarop het geslacht van de baby staat aangeduid als "onbekend".



Met het id-bewijs kunnen inwoners van British Columbia gebruik maken van de openbare gezondheidszorg. Het gezondheidsministerie van de provincie wilde voorlopig nog niet reageren. Tot nu toe heeft de baby nog geen geboorteakte gekregen.