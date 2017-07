Wapens gevonden in aanloop naar G20-top in Hamburg

Door: Barbara de Jong, ADN

In aanloop naar de G20-top heeft de Duitse politie bij invallen in Hamburg en Rostock wapens en verschillende grondstoffen gevonden. Links-radicale demonstranten wilden deze vermoedelijk gebruiken bij hun protesten, stellen de autoriteiten. Het gaat om messen, katapulten, kogels, vuurwerk en brandbare vloeistoffen. De politie vermoedt dat er nog meer gevonden zal worden.

De G20-top wordt vrijdag en zaterdag gehouden in de Duitse havenstad. Negentien landen en de Europese Unie komen er samen om politieke en economische onderwerpen te bespreken. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse collega Donald Trump ontmoeten elkaar daar voor het eerst.



"Tijdens de economische top van de landen van de G20 in Hamburg trekken mogelijk 8.000 gewelddadige extremisten en relschoppers naar de stad", zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, vandaag. Ongeveer 20.000 politieagenten zijn op de been om de staatshoofden en regeringsleiders te beveiligen.