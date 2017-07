Duitsland is bang dat Rusland ook hun verkiezingen zal beïnvloeden

avh

Duitsland houdt er rekening mee dat Rusland zal proberen om de verkiezingen voor de Bondsdag in september te beïnvloeden. ''Het is niet uit te sluiten en daarom stellen wij ons in op zulke pogingen'', zei minister Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken vandaag.