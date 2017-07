Extreemrechts geweld zwelt aan in Duitsland: "Zeer zorgwekkend"

Bewerkt door: Redactie

4/07/17 - 16u13 Bron: Belga

© ap.

Duitsland telt meer gewelddadige rechtse extremisten dan ooit tevoren, zo bleek vandaag in Berlijn bij de voorstelling van het rapport van de binnenlandse veiligheidsdiensten over 2016.

Volgens het rapport gingen de autoriteiten in 2016 uit van meer dan 23.100 extreemrechtse aanhangers, van wie meer dan de helft (12.100) gewelddadig. Het gaat om het hoogste aantal sinds de cijfers worden bijgehouden. Het aantal extreemrechtse daden blijft ook stijgen. In 2015 werden er 1.408 geregistreerd en vorig jaar 1.600, terwijl het er in 2014 slechts 990 waren. "Dit is zeer zorgwekkend", zei Hans-Georg Maaßen, het hoofd van de binnenlandse geheime diensten.

G20

In de aanloop naar de bijeenkomst van de G20 in Hamburg focussen de autoriteiten zich vooral op extreemlinks extremisme. In 2016 werd er minder geweld of criminele feiten gepleegd door linkse extremisten, maar waren er wel meer aanhangers (28.500) dan ooit tevoren.



Al sinds vorig jaar is extreemlinks al aan het mobiliseren om tegen de G20 te ageren, zei minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière. Hij benadrukte dat vreedzaam protest vanzelfsprekend is, maar dat er geen plaats kan zijn voor geweld. Hij schatte het aantal protestanten dat mogelijk uit is op geweld op zo'n 8.000 personen.