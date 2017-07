Meer dan 1.000 agenten nemen deel aan operatie tegen Ndrangheta

Door: redactie

4/07/17

© epa.

Meer dan 1.000 Italiaanse agenten hebben deelgenomen aan een grootschalige operatie tegen de Ndrangheta, de maffia in Calabrië. Tegen 116 leden van de organisatie loopt een aanhoudingsbevel, aldus de Italiaanse media.

De aanklachten tegen hen zijn onder meer afpersing, fraude en onwettig wapenbezit. De operatie was gericht tegen 24 families in Calabrië, een regio in het zuiden van Italië. De carabinieri kregen onder meer de steun van helikopters. Er staat een persconferentie op de agenda voor dinsdagmiddag, waarop de autoriteiten meer details zullen verschaffen.



De Ndrangheta, die haar naam ontleent aan het oude Griekse woord voor "moed", zijn sterker dan de Siciliaanse en Napolitaanse maffia dankzij hun cocaïnetrafiek met Latijns-Amerika. Ze zou meerdere honderden clans tellen en actief zijn in een dertigtal landen.