Belgische die verhangen werd teruggevonden op Thais eiland zou al eerder zelfmoordpoging hebben ondernomen

Bewerkt door: LB

4/07/17 - 08u47 Bron: DH.net

Elise Dallemagne werd verhangen aangetroffen op het Thaise eiland Koh Tao. © Facebook.

Het mysterie rond het overlijden van landgenote Elise Dallemagne op het Thaise eiland Koh Tao deint uit. De 30-jarige vrouw uit het Brusselse werd op 27 april verhangen aangetroffen, maar haar moeder gelooft niet in de zelfmoordpiste die de Thaise autoriteiten naar voren schuiven. Volgens de krant Bangkok Post, die een bron dicht bij het onderzoek citeert, zou de vrouw op 4 april al gepoogd hebben zich van het leven te beroven. Toen zou Elise geprobeerd hebben onder een aankomende trein te springen in een voorstad van Bangkok.

De moeder van Elise, Michèle Van Egten, hecht geen geloof aan de zelfmoordthese. Enkele dagen voor haar dochter dood werd aangetroffen, had ze Elise nog via Skype gesproken. Toen leek Elise gelukkig en plande ze naar huis terug te keren nadat ze ruim twee jaar had rondgetrokken door Azië en Nieuw-Zeeland. Volgens de moeder moet iemand betrokken geweest zijn bij de dood van haar dochter.



Voor trein gesprongen?

Maar vandaag kwamen nieuwe elementen aan het licht die de zelfmoordhypothese lijken te staven. De krant Bangkok Post

citeert een bron bij de gerechtelijke politie die stelt dat Elise op 4 april in een station in een voorstad van Bangkok zelfmoord heeft proberen plegen.



Ze zou gepoogd hebben op de sporen te springen op het moment dat een trein het station inreed. Pendelaars en leden van de spoorwegpolitie zouden er toen op het laatste nippertje in geslaagd zijn dat te verhinderen.



De jonge vrouw, die volgens de krant mentaal verzwakt was, zou daarna overgebracht zijn naar het psychiatrisch ziekenhuis Somdet Chaopraya in Bangkok, waar haar geestelijke gezondheid zou onderzocht worden. Enkele dagen later zou ze echter het ziekenhuis hebben verlaten om vervolgens naar Koh Tao te trekken, waar ze enkele weken later levenloos werd aangetroffen.



De speurders gelast met de zaak proberen nu het rapport te pakken te krijgen dat haar verblijf in het ziekenhuis aantoont, evenals het verslag van het psychiatrisch onderzoek.