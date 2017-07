Een dode en zes gewonden bij schietpartij in Toulouse: "Geen terrorisme"

Bewerkt door: ib

3/07/17 - 23u41

Bij een schietpartij in Toulouse zijn deze avond een dode en zes gewonden gevallen. Het zou gaan om een afrekening en er is op dit moment geen sprake van terrorisme. Dat melden Franse media op basis van politiebronnen.

Volgens de eerste informatie van de politie zaten twee schutters op een motor of scooter. Zij openden het vuur op een groep mensen in de wijk Reynerie in de Zuid-Franse stad. Twee gewonden zijn er erg aan toe.



De Franse politie houdt rekening met een afrekening en op dit moment is er geen sprake van terrorisme.



Zondagavond raakten bij een schietpartij aan een moskee in Avignon acht mensen, onder wie een jong meisje, lichtgewond. Dat meldt het parket, dat ook bij die aanval niet uitgaat van een terreurdaad.