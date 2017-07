Ontsnapte Belg (38) eindelijk opgepakt in Rotterdam. Hij stond 8 jaar op 'most wanted'-lijst

avh

Acht jaar na zijn ontsnapping uit een Belgische gevangenis is in het Nederlandse Rotterdam Mustapha Lahnachi aangehouden. Dat gebeurde door het speciale politieteam FASTNL. De man van 38 stond op een lijst van meestgezochte criminelen, meldt de NOS.

In 2009 was Lahnachi op een gewelddadige manier ontsnapt. Hij moet nog zes jaar gevangenisstraf uitzitten in ons land. Volgens de Nederlandse politie vluchtte hij naar Nederland en heeft hij daar al die tijd onder een valse naam geleefd. Hij zwierf door het land en kwam in beeld bij de politie toen hij zijn DNA voor een andere zaak moest afgeven.

6 jaar cel extra

Er werd meteen een grote klopjacht ingezet op het trio en Zaïd kon snel ingerekend worden. El Yaagoubi bleef nog een jaar onder de radar, maar werd in 2010 opgepakt in Metz.



Zaïd, Yaagoubi en Lahnachi werden veroordeeld tot 6 jaar cel voor de misdrijven die ze hadden gepleegd tijdens hun ontsnapping. Van Lahnachi was acht jaar lang een spoor, tot hij vandaag werd opgepakt in Rotterdam.



De federale politie zal morgen meer uitleg geven over de arrestatie.