Levenslang voor jihadist die aanslagen plande in Londen, New York en Washington

3/07/17 - 20u45 Bron: Belga

Haroon Syed wilde onder andere een aanslag plegen tijdens een concert van Elton John. © afp.

Een jongeman van 19 jaar is vandaag door een Londense rechtbank veroordeeld tot levenslang voor het plannen van een bomaanslag in Oxford Street. Hij was ook van plan toe te slaan tijdens een concert van Elton John.

Haroon Syed uit West-Londen pleitte in april schuldig voor "de voorbereiding van terroristische daden" tussen april en september 2016. Hij wilde toeslaan in de belangrijke Londense winkelstraat, en op het concert van Elton John op elf september in Hyde Park, vijftien jaar na de aanslagen in New York en Washington.



Hij werd betrapt omdat hij via internet contact had met een andere extremist, die in feite een medewerker van de Britse veiligheidsdiensten was. "Syed gaf toe geprobeerd te hebben zich een mitrailleur, handwapens, een vest voor een zelfmoordaanslag en een bom aan te schaffen", zei de politie in april.



In juni 2016 werd zijn broer, Nadir Syed, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan het beramen van een onthoofding in november 2014.