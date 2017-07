"Griekse kustwacht schiet op Turks vrachtschip"

Door: redactie

3/07/17 - 20u30 Bron: Belga

De Griekse kustwacht heeft in de buurt van het eiland Rhodos waarschuwingsschoten afgevuurd en daarbij een Turks vrachtschip getroffen. Dat zeggen de Turkse media.

Het schip bevond zich in de Egeïsche Zee en zou volgens de mediaberichten op weg geweest zijn naar Turkije. De Turkse zender NTV toont ook beelden van het schip, dat door verschillende kogels zou geraakt zijn.



De Griekse kustwacht zegt dat ze het voorval onderzoekt.



De spanningen tussen beide landen zijn weer toegenomen sinds een groep Turkse soldaten na de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar naar Griekenland was gevlucht om asiel aan te vragen. Ook de kwestie-Cyprus en de territoriale rechten in de Egeïsche Zee blijven voor verdeeldheid zorgen.