Russische zender wil homo's trakteren op enkele reis naar het buitenland

kv

3/07/17 - 20u32 Bron: Metro, The Independent

© Facebook - Tsargrad TV.

Een Russische homofobe televisiezender biedt homoseksuelen die Rusland willen verlaten gratis vliegtickets aan. In een video op sociale media roept het religieuze kanaal Tsargrad TV homo's op om hun "echtheid" te bewijzen en zo een enkeltje naar Californië te verdienen.

"Als je homo bent en je wil uit Rusland vertrekken, dan koopt Tsargrad TV voor jou met veel plezier een enkele reis," luidt het bijschrift, compleet met emoji's van een vliegtuig en een ziek uitziend mannetje, bij de video die vorige week verscheen op VK, Ruslands populairste socialenetwerksite.



"Zopas heeft Californië -de meest ruimdenkende staat van de VS, overigens - voorgesteld om het toekennen van een verblijfsvergunning aan Russische perverten te vergemakkelijken," zegt presentator Andrei Afanasyev in de video. "Het personeel van Tsargrad TV steunt dit initiatief. Bovendien zijn we bereid om een enkel ticket te betalen voor iedereen die oprecht van plan is om te emigreren en een medisch certificaat kan voorleggen dat bewijst dat ze sodomieten zijn of aan een andere vorm van perversie lijden. We willen echt dat je naar daar verhuist, waar je je openlijk kan overgeven aan je zonden."



Afanasyev voegt er vervolgens aan toe dat hij de kijkers niet wilde pesten, maar enkel "goed wilde doen".