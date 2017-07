De strijd rond doodzieke baby Charlie duurt voort, en zelfs de paus en Donald Trump moeien zich: "Als we kunnen helpen, graag"

Door: FT

3/07/17 - 18u56 Bron: Twitter, The Sun & La Stampa

Charlie is intussen tien maanden oud, maar kan niet slikken, horen, bewegen of huilen. De ouders krijgen kritiek dat ze het kind in leven willen houden: "Dit is mensonwaardig", klinkt het. © Press Association.

Het verhaal van baby Charlie heeft mensen wereldwijd beroerd. Zelfs paus Franciscus en de Amerikaanse president Donald Trump moeien zich met de doodsstrijd van het tien maanden oude jongetje dat niet kan bewegen, slikken, horen of huilen. Naar goede gewoonte nam Trump zijn mobieltje ter hand: "Als we de kleine Charlie Gard kunnen helpen, graag." Een ziekenhuis in Rome wil de zorg van de baby nu overnemen.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Mon Jul 03 00:00:00 MEST 2017 Een 'stunt' van Donald Trump, die na een week journalisten aanvallen, de brokken probeert te lijmen? Of schopt hij, voor de zoveelste keer, tegen de schenen van Europa? Wat er ook van zij, de ouders van het doodzieke jongetje uit Bedfont, het westen van Londen, krijgen steun uit onverwachte hoek.



Papa Chris Gard en mama Connie Yates zijn al maanden in een juridische strijd verwikkeld met de Britse autoriteiten. De twee willen maar al te graag met hun baby naar de Verenigde Staten, waar ze - of dat geloven ze alvast - hun zoontje zouden kunnen helpen, en dat met behulp van een alternatieve therapie. Het Hof in Groot-Brittannië houdt er echter andere ideeën op na, en ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft nu laten weten niet te zullen tussenkomen in de zaak: de ouders kregen deze week te horen dat ze geen toestemming krijgen om hun baby over te brengen naar de VS.



Weg dus laatste strohalm. "Baby Charlie heeft geen enkele kans op overleven. De stekker uit de machines trekken, is de enige mogelijkheid. De baby langer in leven houden, is mensonwaardig", klonk het eerder al bij de artsen van het Great Ormond Street Hospital waar Charlie al sinds oktober ligt. (lees verder onder de foto) Lees ook Doodzieke baby Charlie mag niet thuis sterven

Emma (29) werd doodziek na routineoperatie. En nu heeft ze voor het eerst in twee jaar weer kunnen eten Mama Connie en papa Chris - met een knuffel van baby Charlie in de hand -hebben net te horen gekregen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet tussenkomt in de zaak. © Press Association.

Paus: "Respecteer wens van ouders" To defend human life, above all when it is wounded by illness, is a duty of love that God entrusts to all. — Pope Francis (@Pontifex) Fri Jun 30 00:00:00 MEST 2017 De tweet van de Amerikaanse president komt er trouwens een dag nadat paus Franciscus bekendmaakte "zich verbonden te voelen met de kleine Charlie". Hij riep ook op de "wens van de ouders te respecteren". Afgelopen vrijdag al zond de paus via zijn Twitterkanaal volgende boodschap de wereld in: "To defend human life, above all when it is wounded by illness, is a duty of love that God entrusts to all" - "het menselijke leven is, zeker wanneer het door ziekte getekend wordt, een verbintenis van liefde die door God aan iedereen werd toegekend". Duidelijker kan niet: ook de Kerk kiest de kant van de ouders. (lees verder onder de foto) © Featureworld.