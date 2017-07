Macron wil aantal parlementsleden met een derde terugdringen

kv

3/07/17 - 16u48 Bron: Belga, ANP, Reuters

© epa.

De Franse president Emmanuel Macron wil het Franse parlement grondig hervormen. Hij wil het aantal leden van de Franse Assemblée met een derde verminderen. Dat heeft hij duidelijk gemaakt bij zijn toespraak voor de beide kamers van het Franse parlement in Versailles. Voor Macron is ook de tijd gekomen om een einde te maken aan de noodtoestand. Maar zijn hervormingen stoppen niet aan de landsgrenzen: ook aan Europa is nog werk.

"Ik ga de vrijheden van de Fransen weer herstellen, door in de herfst de noodtoestand weer op te heffen. Want die vrijheden zijn de bestaansvoorwaarden voor een sterke democratie", zo sprak hij de parlementsleden toe in het Paleis van Versailles.



Hij riep daarbij het parlement op om te stemmen over nieuwe maatregelen in de strijd tegen het terrorisme. Macron bevestigde daarmee dat de aanstaande verlenging van de bijzondere bevoegdheden van de autoriteiten de laatste zal zijn.



Het parlement debatteert nog deze week over een verlenging met drieënhalve maand tot begin november. Tegen die tijd moet er een nieuwe veiligheidswet zijn, waarmee de autoriteiten voldoende gewapend moeten zijn voor de strijd tegen terreur. De noodtoestand werd uitgeroepen na de terreuraanslagen van 13 november 2015. Lees ook Kritiek op 'Macron de eerste' voor zijn State of the Union in Versailles

Man opgepakt die Frans president Macron wilde vermoorden

Hilarisch: twitteraars bewerken staatsfoto van president Macron

Hervormingen parlement "Ik wil dat al die grote hervormingen die onze instellingen dringend nodig hebben binnen het jaar afgerond zijn." Emmanuel Macron Macron zette vandaag voor de parlementsleden de beleidslijnen voor de komende vijf jaar uit. Daarbij had hij het ook over politieke vernieuwingen. Zo wil hij het aantal parlementsleden met een derde terugdringen. Voorts wil hij ook het kiessysteem aanpassen, door het "een dosis proportionaliteit" te geven. Op die manier moet het parlement representatiever worden voor de Franse bevolking. Het zou voor nieuwe partijen ook eenvoudiger worden om een zetel te veroveren.



"Ik wil dat al die grote hervormingen die onze instellingen dringend nodig hebben binnen het jaar afgerond zijn," zei de Franse president. "Deze hervormingen zullen in het parlement gestemd worden, maar indien nodig, zal ik ze aan kiezers voorleggen via een referendum."