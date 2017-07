"Voorbehoedsmiddelen lieten het tot drie keer toe afweten. Nu is het mooi geweest"

Koen Van De Sype

3/07/17 - 16u22 Bron: themummyadventure.com, The Sun

Een Britse koppel dat tot drie keer toe zwanger werd ondanks het feit dat het naar eigen zeggen minutieus voorbehoedsmiddelen gebruikte, plant een radicalere ingreep om ervoor te zorgen dat het niet nóg eens gebeurt. "Drie van onze kinderen kwamen heel onverwacht. We zien hen doodgraag, maar nu is het echt mooi geweest", aldus Becky (29) en Ed Gower.

Becky was drie maanden samen met Ed toen ze voor de eerste keer ontdekte dat ze zwanger was. "We waren beginnen te daten in augustus 2011 en hoewel ik de pil nam, bleek er in december plots een kindje in mijn buik te groeien", vertelt de socialmediamanager.



Wereldreis

"Ik had net een wereldreis gemaakt en werkte als serveerster", gaat ze verder. "Toen mijn maandstonde uitbleef, dacht ik eerst dat het door de stress van het werk kwam. Maar een zwangerschapstest wees op iets anders. Ik was in shock en voelde me ook schuldig, want ik had de weken ervoor nog flink gefeest."