Na het dodelijke busongeval in Duitsland: "Automobilisten verhinderden redding"

Tommy Thijs

3/07/17 - 17u50

© Creative Commons 3.0, LosHawlos.

Of een correct gevormde 'Rettungsgasse' ervoor had kunnen zorgen dat er minder mensen om het leven waren gekomen bij het zware busongeluk van vanmorgen, dat wilde de Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt niet gezegd hebben. Maar de hulpverlening is door het "onverantwoorde gedrag" van autobestuurders in de file achter het ongeval wel degelijk bemoeilijkt. Wat is zo'n 'Rettungsgasse' precies en hoe vorm je ze?

De correctie manier om een reddingsstrook te vormen. © rv. "Verschillende automobilisten in de file achter het ongeval hebben de reddingsoperatie verhinderd of het de hulpdiensten bemoeilijkt om snel op de plaats van het ongeluk te komen. Het was voor grotere voertuigen bijna niet mogelijk om langs de file te komen", aldus de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann. Hij noemde het gedrag 'onverantwoordelijk'.



Dobrindt vond het ergerlijk dat niet alle bestuurders in de file achter het busongeluk, waarbij 18 doden vielen, een 'Rettungsgasse' vormden.



Die 'reddingsstrook' is de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de hulpdiensten gebruikt wordt om zich naar de plaats van het ongeval te begeven. Bestuurders in Duitsland, maar ook in Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije zijn wettelijk verplicht om bij filevorming aan de kant te gaan staan. Dat niet doen, kan je hoge boetes opleveren. In Zwitserland en Slovenië is de strook niet verplicht, maar wel aangeraden.



Wie op de linkerrijstrook rijdt, moet bij de vorming van de strook zo veel mogelijk naar links uitwijken, wie op de rechterrijstrook rijdt, naar rechts of op de pechstrook. Op een weg met drie rijstroken moet het verkeer op de rechterrijstrook eerst naar rechts en het verkeer op de middenrijstrook schuift op naar de rechterrijstrook. De middenrijstrook doet dan dienst als reddingsstrook. Lees ook Elf lichamen geïdentificeerd in uitgebrande bus, geen hoop meer voor zeven andere vermisten

Geen pechstrook © RV/AP/Baert. De reden dat de vorming van een reddingsstrook verplicht is, is simpelweg omdat er niet altijd een pechstrook aanwezig is, zegt Maarten Matienko van mobiliteitsvereniging VAB. "En als die er is, is hij meestal niet breed en proper genoeg om bijvoorbeeld brandweerwagens er met hoge snelheid over te laten rijden. Bestuurders verwachten ook niet dat daar een voertuig komt aangereden. Daarom is in een aantal landen voor de duidelijkheid gekozen: een pechstrook is voor wie pech heeft en hulpdiensten rijden door het midden. Dat is ook de enige mogelijke manier in een file op gewone wegen."



Buitenlanders zijn vaak niet op de hoogte van het fenomeen. Ook bij ons kennen weinig bestuurders de verplichting omdat de hulpdiensten meestal net wel de pechstrook gebruiken. "Er is geen duidelijke richtlijn", zegt Matienko. "De wegpolitie van Antwerpen heeft het al eens uitgeprobeerd, maar het werkte volgens hen niet goed omdat bestuurders niet genoeg discipline vertoonden. Zo waren er bestuurders die gewoon achter de hulpdiensten aan reden en zo iedereen inhaalden."



Toch is VAB er voorstander van. Ook motorrijders zouden baat hebben bij het systeem. Zij mogen wettelijk tussen de files doorrijden en zouden zo meer ruimte krijgen. Op termijn zullen we hoe dan ook naar het Duitse systeem moeten evolueren, voorspelt Matienko. "Al moet de Belg zijn gedrag in het verkeer dan wel gaan aanpassen."