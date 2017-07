Dit is het perfecte achterwerk en wetenschappers hebben er een wiskundige formule voor gevonden

Koen Van De Sype

3/07/17 - 14u53 Bron: Plastic and Reconstructive Surgery, Daily Mail

Rosie Huntington-Whiteley, Beyoncé en Marilyn Monroe: alle drie gezegend met het ideale achterwerk. © Instagram, PN.

Sophia Loren, Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor waren ermee gezegend: het perfecte vrouwelijke achterwerk. En wetenschappers zijn er nu in geslaagd om een wiskundige formule neer te pennen voor de ideale kont. Die wordt bepaald door de verhouding tussen het middel en de heupen.

Het nieuws staat in het julinummer van het vaktijdschrift 'Plastic and Reconstructive Surgery'. De onderzoekers ondervroegen er meer dan 9.000 testpersonen voor uit 40 landen. 1.032 van hen gaven een bruikbare mening door. Ze kregen telkens een foto van het achterwerk van een 27-jarige vrouw te zien, dat met de computer was bijgewerkt in een hele reeks verschillende verhoudingen. En wat bleek? De meesten (39 procent) duidden het achterwerk waarvan de verhouding van middel en heupen 0,7 bedroeg, als hun ideaal aan.

Komen dicht in de buurt: de Britse actrice Rosie Huntington-Whiteley - die met een middel van 63,5 centimeter en heupen van 88,9 centimeter op 0,71 strandt - en popster Beyoncé, die met een middel van 66,04 centimeter en heupen van 101,6 centimeter op 0,65 uitkomt.



Latijns-Amerika

"Er lijkt een universele consensus over de verhouding te bestaan", aldus de onderzoekers. "Geografisch, etnisch en cultureel zijn er wel wat verschillen. Zo wordt in Latijns-Amerika een groot achterwerk het meeste geapprecieerd. Maar over het algemeen wordt voor eenzelfde verhouding gekozen."



De resultaten lijken eerder onderzoek van een antropoloog uit Nieuw-Zeeland te bevestigen. Dokter Barnaby Dixson publiceerde zijn resultaten in 2010 in het tijdschrift 'Archives of Sexual Behaviour'. "Het lijkt erop dat de perfecte verhouding van 0,7 een biologisch signaal stuurt naar de man dat een vrouw heel vruchtbaar is en de meeste kans geeft op een gezond nageslacht. Ongeacht haar BMI."



Playboy

Elizabeth Cashdan van de universiteit van Utah onderzocht in een eigen project de modellen op de middelste pagina van het blootblad Playboy. Haar optimale verhouding kwam op 0,68.