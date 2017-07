Wat is er aan de hand in de Rif?

Door: ESA

3/07/17

Betogers in Al Hoceima © afp.

16.000 mensen betoogden in Brussel op 25 juni in solidariteit met de betogers in de Noord-Marokkaans regio Rif. Ze eisten de vrijlating van politieke gevangenen die de afgelopen maanden opgepakt zijn, maar schaarden zich ook achter de eisen die al maanden gesteld worden door de betogers in Marokko. Veel Belgische Marokkanen komen uit de Rif en hebben begrip voor de situatie, zegt Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (SP.A) in "De afspraak" op Canvas.

Wat is de Rif? De Rif situeert zich in het Noorden van Marokko. Het gebied strekt zich uit van Cap Spartel in het Westen tot de rivier Moulouya in het Oosten en werd decennialang achtergesteld onder de vorige koning Hassan 2.

Hoe is het gestart? Het protest startte toen in oktober vorig jaar visverkoper Mohcine Fikri stierf. Fikri werd geplet in een vuilniswagen in de kustplaats Al Hoceima toen hij zijn in beslag genomen goederen probeerde terug te krijgen. Mensen kwamen op straat als protest tegen de dood van de visverkoper. In eerste instantie probeerde de overheid de betogingen te bedaren door de verantwoordelijken van de dood van de visverkoper te arresteren, maar de grieven van de betogers lagen dieper.

Wat willen de betogers? Een betoger en haar kind houden een foto vast van Nasser Zafzafi. © epa. De dood van Fikri was de laatste druppel voor de inwoners Al Hoceima en omstreken. Het Rifgebied, waar Al Hoceima deel van uitmaakt, werd decennialang achtergesteld onder de vorige koning Hassan 2 door spanningen tussen de koning en de plaatselijke Berberpopulatie, schrijft Newsweek. De werkloosheid in de Rif is er ook veel hoger dan in de rest van Marokko. De mensen willen veranderingen en eisen onder andere een einde aan de marginalisering van de gemeenschap, de bestrijding van corruptie, een betere infrastructuur en de bouw van een ziekenhuis. De laatste tijd zijn de betogingen verspreid tot buiten de Rif, tot zelfs Casablanca en de hoofdstad Rabat.

Reactie van de Marokkaanse regering De regering beloofde om te luisteren naar de grieven van de betogers, maar daar hebben de betogers hebben geen vertrouwen in. In 2011 beloofde de Marokkaanse regering al een nieuwe Marokkaanse grondwet toen mensen de straat op kwamen naar aanleiding van de Arabische Lente, schrijft De Wereld Morgen. Dat is nog steeds niet gebeurt. De demonstranten willen nu dat de koning een delegatie naar de regio stuurt. De overheid reageerde met repressies en het arresteren van hun leider, Nasser Zafzafi. Zafzafi werd op 29 mei opgepakt omdat hij een preek van een imam verstoorde in de moskee Mohammed V in de stad al-Hoceima. Volgens het aanhoudingsbevel wordt Zezafi verdacht van "beledigen van een predikant", "het hanteren van een provocatief discours" en "het zaaien van onrust".