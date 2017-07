Door: FT

3/07/17 - 12u05 Bron: Eigen berichtgeving

Er komt rook uit het dak van het Atalya Elite Lara Hotel. © Twitter Koen Kaekelbergh.

In de Turkse badstad Antalya is deze voormiddag brand uitgebroken in de keuken van het Adalya Elite Lara Hotel, waar momenteel heel wat Belgen verblijven. Onze redactie vernam dat het personeel en de hotelgasten geëvacueerd zijn. Intussen zou de brand wel geblust zijn. Het vijfsterrenhotel telt 525 kamers, vijf restaurants en verschillende bars.